Inscrições para o concurso do TCE-PA terminam nesta sexta-feira, 14

(Foto: Reprodução)- As inscrições para o concurso nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) se encerram nesta sexta-feira, 14 de junho.

O mais novo concurso da Corte de Contas paraense oferece 45 vagas de nível superior, no cargo de Auditor de Controle Externo; e 5 vagas de ensino médio para o cargo de Auxiliar Técnico de Controle Externo. A banca organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições podem ser feitas no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcepa24 pelos valores de R$ 95,00 (nível médio) e R$ 150,00 (nível superior), respectivamente. As provas ocorrerão nos dias 4 e 11 de agosto de 2024.

O concurso abrange as seguintes áreas no cargo de Auditor de Controle Externo, com formação de cadastro de reserva:

Área administrativa: Administração, Clínica Médica, Ciências de Dados, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Telecomunicação, Gestão Governamental, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

Administração, Clínica Médica, Ciências de Dados, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Telecomunicação, Gestão Governamental, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Área de Fiscalização: Contabilidade, Ciências Atuariais, Direito, Engenharia Civil.

Contabilidade, Ciências Atuariais, Direito, Engenharia Civil. Área de Informática: Administrador de Banco de Dados, Analista de Sistemas, Analista de Segurança, Analista de Suporte e Webdesign.

Administrador de Banco de Dados, Analista de Sistemas, Analista de Segurança, Analista de Suporte e Webdesign. Área de Comunicação: Jornalismo.

Jornalismo. Área de Planejamento: Economia.

A remuneração inicial do cargo de Auditor de Controle Externo é de R$ 9.135,36 (incluindo vencimento básico e gratificação de nível superior) e o de Auxiliar de Controle Externo é de R$ 4.603,43.

Os servidores efetivos recebem como benefícios auxílio-alimentação, adicional de tempo de serviço, caso tenha tempo de serviço público;

adicional de qualificação, desde que detenha algum título de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado); adicional por ações de treinamento;

e abono por produtividade coletiva, parcela remuneratória de caráter eventual paga proporcionalmente ao alcance da meta individual e da meta coletiva.

Fonte: Comunicação TCE-PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2024/13:01:01

