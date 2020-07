PRF recupera carro roubado em Altamira

A história mal contada da condutora levou os policiais a fazer a inspeção criteriosa do veículo e descobrir as irregularidades (Foto:Nucom / PRF)

Ausência de documentação fez policiais desconfiarem do veículo e vários sinais de adulteração foram encontrados, além do registro de roubo

A Polícia Rodoviária Federal do Pará (PRF-PA) recuperou, em Altamira, um carro que havia sido roubado entre Santa Catarina e Porto Alegre. O flagrante ocorreu na noite deste domingo (26), nos posto de fiscalização do quilômetro 630, da rodovia BR-230 (Transamazônica). A história contada pela motorista do veículo não convenceu os policiais, que estão alertas para o aumento do número de fraudes veiculares e veículos roubados ou furtados circulando.

O carro era um Chevrolet Onix azul. Estava com placa QHM-7815 (Joinville – SC). O único documento apresentado pela motorista era um licenciamento de 2015. Disse que a documentação completa estava com um primo e ela ainda não pegado. Os policiais então começaram a fazer a inspeção completa do carro. Foi quando identificaram sinais de adulteração de chassi e motor.

Na verdade, o carro tinha placa IWS-1536 (Porto Alegre – RS), com registro de roubo e furto. A condutora e o primo informaram ter adquirido o veículo pelo valor por R$ 26 mil, de um homem que trabalhava na Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O veículo e os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos cabíveis.

Por:Victor Furtado

