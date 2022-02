Transferido para penitenciária de Santarém motorista da Coomflona que matou a namorada por ciúmes

Momento da condução de Makaivo Santos Vieira da Seccional de Polícia Civil para a viatura que o levou à Penitenciária — Foto: Lorena Morena

Makaivo Santos Vieira, 28 anos, passou por exame de corpo de delito no CPC Renato Chaves.

Foi transferido na manhã desta terça-feira (01) para a triagem masculina do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, na comunidade Cucurunã, em Santarém, oeste do Pará, o assassino confesso da adolescente Rita Carvalho dos Santos, 16 anos. Makaivo Santos Vieira, 28 anos, trabalhava como motorista da Cooperativa Mista da Flona Tapajós (Coomflona) e usou o veículo para desovar o corpo de namorada próximo a Rurópolis, no sudoeste paraense.

Antes de ser levado para a penitenciária de Santarém, Makaivo foi conduzido a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e também pelo CPC Renato Chaves, onde foi submetido a exame de corpo de delito. As informações são de Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA

O assassino confesso foi preso na tarde de segunda-feira (31), cerca de 500 metros de distância do local onde havia deixado o corpo de Rita. Ele chegou a ser agredido por pessoas que participam da buscas ao casal que estava desaparecido desde o início da tarde de domingo, após terem saído da comunidade Prainha em uma caminhonete da Coomflona para levar um irmão de Makaivo à comunidade Pini, no município de Belterra.

Makaivo foi conduzido à delegacia de Rurópolis, onde foi ouvido em depoimento pela equipe do delegado Ariosnaldo Vital Filho. À polícia, Makaivo contou que matou Rita motivado por ciúmes durante uma briga do casal. Para o crime, ele usou uma faca que levava na caminhonete. E assegurou que não havia premeditado o crime.

“A gente tinha muito ciúmes. A gente não tinha aquela liberdade. Eu tinha passado por um momentos de cirurgia, penei, fiquei com depressão, isso deixou minha cabeça fraca, a gente brigou e deu nisso”, relatou à polícia.

O assassino confesso disse que deu apenas um golpe de faca no pescoço de Rita, dentro do carro, e que ela não morreu imediatamente. Depois ele seguiu na caminhonete em direção a Rurópolis e parou no local onde o carro foi encontrado próximo à Piçarreira, região conhecida como Ladeira da Naja.

No início da tarde de segunda-feira, quando a caminhonete foi avistada no meio do mato, com marcas de sangue e a chave no contato, a polícia de Rurópolis foi acionada. Próximo ao carro, foi encontrado o corpo de Rita e também a camisa de Makaivo, e não muito distante, o autor do crime.

Os procedimentos relacionados ao caso estão sob o comando do delegado Edjalmo Pereira, do município de Belterra. Makaivo deve ser enquadrado pelo crime de feminicídio.

Makaivo e Rita namoravam há cerca de 1 ano e 3 meses, e segundo ele, nos últimos meses o relacionamento foi marcado por brigas motivadas por ciúmes de ambos.

