PRF resgata trabalhadores transportados entre objetos em carga de caminhão, no Pará

PRF resgata trabalhadores transportados entre objetos em carga de caminhão, no PA

Foto:Ascom/PRF

Vítimas estavam em pé, em meio a diversos objetos soltos, como pedaços de madeira, equipamentos de sinalização e ferramentas como enxada e cavadeiras.

Quatro trabalhadores foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles estavam sendo transportados no compartimento de carga de um veículo, durante fiscalização no km 630 da BR-230, no município de Altamira, sudeste do Pará. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Após avistar um caminhão em deslocamento, com o para-choque traseiro danificado e as lâmpadas traseiras queimadas, a equipe deu ordem de parada e, durante a abordagem, verificou que no baú haviam quatro passageiros sendo transportados em situação completamente irregular.

As vítimas estavam em pé, em meio a diversos objetos soltos, que aumentariam o risco de lesão em caso de intempéries, acidentes e desníveis na rodovia. Junto às pessoas, eram transportados baldes de tinta e de cola cheios, pedaços de madeira, equipamentos de sinalização, placas e ferramentas como enxada e cavadeiras. Além disso, dois dos pneus do caminhão estavam desgastados.

Diante dos fatos, foram constatados, a princípio, os delitos de oferecer perigo para a vida ou saúde de outrem e exercício ilegal de profissão/atividade. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Altamira para a realização das medidas cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 20/04/2022/16:50:12

