PRF apreende tabletes de cocaína avaliados em R$500 mil em rodovia, em Medicilândia (PA)

PRF apreende tabletes de cocaína em Medicilândia, no Pará. — Foto: Reprodução / PRF

Entorpecentes estavam dentro de uma bolsa feminina dentro de um ônibus de viagem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três tabletes de cocaína durante uma fiscalização no km 745 da rodovia BR-230 em Medicilândia, sudoeste do Pará. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Foram aproximadamente 3,25 kg de substância parecida a cloridrato de cocaína, segundo a PRF. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (20).

A apreensão foi em abordagem a ônibus de viagem, após procedimentos padrões de buscas no interior do veículo, a equipe encontrou a droga no bagageiro interno dentro de uma bolsa feminina.

Segundo a PRF, duas mulheres que ocupavam as poltronas onde a bolsa estava apresentaram conversas contraditórias diante das perguntas feitas pelos agentes e também contaram versões diferentes sobre o destino e origem da viagem.

Questionadas sobre a quem pertencia à droga, cada uma dizia ser da outra a propriedade do material ilícito, disseram os policiais.

As duas mulheres foram levadas à Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia e devem responder pelo crime de tráfico de drogas. O entorpecente está avaliado em R$ 500 mil, segundo a PRF.

