Primeira chamada do Prouni 2021 está disponível

Os candidatos já podem realizar a consulta desta primeira etapa na página do programa

O Ministério da Educação divulgou, nessa terça-feira (20), o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os candidatos já podem realizar a consulta desta primeira etapa na página do programa.

O resultado do Prouni é feito em duas chamadas: a primeira, que foi divulgada ontem, e a segunda, que será divulgada no dia 3 de agosto. Os pré-selecionados precisam apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas na inscrição, entre os dias 20 e 28 de julho. Para os pré-selecionados na segunda chamada, o período para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas na inscrição é do dia 3 a 11 de agosto.

Neste primeiro processo seletivo, 551.97 inscrições foram registradas. Na atual edição do Prouni foram ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas integrais e 64.847 parciais. Dos 10.821 cursos com oferta de bolsas para esta edição do Prouni, os dez que tiveram o maior número de inscritos foram: Medicina, Direito, Enfermagem, Administração, Psicologia, Fisioterapia, Pedagogia, Educação Física, Odontologia e Ciências Contábeis.

Com o Prouni é possível ter acesso ao ensino superior através de bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições particulares de ensino. Cada candidato pode fazer inscrição em até duas opções de curso, por isso o número de inscrição tende a ser até o dobro do número de inscritos, em cada uma das duas edições anuais do programa.

Essa edição apresentou aumento de 21% no número de inscritos, quando comparado com a edição do segundo semestre de 2020. Segundo o MEC, 287.673 candidatos se inscreveram para esta edição do Prouni, enquanto o segundo semestre de 2020 registrou 228.444 inscritos.

Lista de espera

O candidato que não for pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas do Prouni ainda pode disputar uma bolsa por meio da lista de espera. Nos dias 17 e 18 de agosto, o candidato inscrito poderá manifestar interesse em participar da lista, cujo resultado será divulgado no dia 20 de agosto.

Para os pré-selecionados por meio da lista de espera, o período para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas na inscrição é do dia 23 a 27 de agosto.

