Primeira dama de Abel Figueiredo é encontrada morta em Marabá

Descanse em paz dona Suzi, uma pessoa muito querida por todos. (Com informações do Gazeta Carajás).

E com profundo Pesar que comunicamos a todos o falecimento da Primeira Dama do município Abel Figueiredo-PA, Suzi Barbosa de Souza, mãe exemplar, esposa dedicada, uma excelente profissional bancária, primeira dama sempre presente, uma grande mulher.

(Foto:Reprodução) – A primeira dama do município de Abel Figueiredo, Suzi Barbosa de Souza, foi encontrada morta nesta segunda-feira (26) no banheiro de sua casa em Marabá.

