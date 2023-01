Primeira operação do Ibama do governo Lula contra desmate na Amazônia em Uruará no Pará

(Foto:Divulgação Ibama) – Conforme divulgou o IBAMA, Agentes ambientais brasileiros fizeram a primeira operação no comando do Governo Lula (PT)através da ministra do Meio Ambiente Marina da Silva, nesta quinta-feira (19) em busca de desmatadores no município de Uruará, no Pará.

“Luiz Inacio Lula da Silva (PT), que prometeu acabar com a crescente destruição herdada de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL)”.

A operação na floresta amazônica, no estado do Pará, é para impedir que madeireiros e fazendeiros derrubassem ilegalmente a mata.

A operação contou com cerca de dez agentes do Ibama partiram em caminhonetes na quinta-feira (19) de sua base no município de Uruará, no Pará, juntamente com uma dezena de policiais federais, rumo a um aglomerado de pontos onde imagens de satélite mostraram madeireiros e fazendeiros trabalhando recentemente na derrubada ilegal da floresta.

“As pessoas sabem que neste governo a fiscalização será mais rígida e não permitirá que usem uma área que desmataram ilegalmente”, disse Givanildo dos Santos Lima, agente que lidera a missão do Ibama em Uruará.

O Ibama não divulgou o resultado da operação.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/01/2023/17/01/2023/07:34:26 com informações da REUTERS

