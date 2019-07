Primeira semana de julho tem dois mortos e 11 presos nas estradas estaduais do Pará

Dados são de todas as estradas estaduais do Pará (Foto:Agência Pará)

Balanço parcial foi divulgado hoje pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar

O primeiro final de semana de Julho terminou com dois mortos nas estradas do Estado do Pará, segundo o levantamento divulgado hoje (10) pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar, que fazem parte da Operação Verão 2019. O acidente que vitimou as duas pessoas foi no Km 16 da PA-275, na cidade de Parauapebas, na sexta-feira (5), quando uma moto colidiu com um carro. Apesar desse trágico caso, no geral, a polícia considerou o primeiro final de semana da operação tranquilo, com outros registros de menor gravidade.

Ao todo, quatro veículos foram apreendidos por estarem com características ou documentos adulterados e onze pessoas foram presas por motivos diversos, entre eles, foragido do sistema penitenciário, flagrante de veículo roubado ou furtado e crimes de trânsito.

O BPRv é responsável pelo policiamento ostensivo em cerca vinte e duas rodovias do Pará, e neste período, oitenta policiais militares atuaram no distrito de Mosqueiro e nos municípios de Salinópolis, Bragança, Marudá, Nova Timboteua e Salvaterra. Entre os dias 1 e 7 de julho, foram realizadas mais de 2.600 fiscalizações em veículos nas rodovias. Das 568 revistas realizadas pelo BPRv nos automóveis, oito resultaram na apreensão de motocicletas e carros roubados.

O fluxo mais intenso nesta primeira semana foi registrado em Mosqueiro, Belém e Salinópolis, no nordeste do Estado. Em Salinas, houve registro de acidente de trânsito próximo à rampa da praia do Atalaia, na PA-444, causado por um condutor que não observou a via preferencial. O motorista foi conduzido por agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para a Delegacia de Polícia Civil do município, com o apoio de militares do BPRv. Outro acidente ocorreu na PA-124, próximo ao município de Nova Timboteua, também sem consequências graves.

“Dentro da característica de cada balneário e de acordo com o que o Batalhão de Polícia Rodoviária planejou, junto ao Departamento Geral de Operações da PM, nós percebemos que as ações de policiamento estão tranquilas, dentro da normalidade”, comentou o comandante do BPRv, tenente-coronel Nelson Norat.

Ele destacou a importância do trabalho desempenhado pela unidade no enfrentamento à violência nas rodovias estaduais e a atuação positiva dos policiais militares da unidade nas estradas do Pará. “Nosso objetivo é contribuir para um verão seguro e conseguir que os excessos nas vias do Estado não se transformem em imprudência, imperícia ou negligência”, acrescentou o tenente-coronel.

A atuação do BPRv na Operação Verão 2019 vai até o dia 05 de agosto, com foco nas vias que dão acesso aos principais balneários da Região Metropolitana de Belém e municípios do interior do Estado.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...