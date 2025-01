China enfrenta um novo surto de HMPV, vírus com sintomas semelhantes à Covid-19

Foto: Reprodução | Cinco anos após coronavírus, um novo surto volta a preocupar na China.

A China lida com um surto de metapneumovírus humano (HMPV) , cinco anos após a pandemia de Covid-19 . O país, que já esperava mais infecções respiratórias no inverno asiático, montou um sistema de monitoramento para pneumonia de origem desconhecida em dezembro, segundo a Reuters.

Com o sistema, a China detectou o aumento do HMPV nas províncias do norte, especialmente entre crianças com menos de 14 anos. Além do metapneumovírus humano , no surto local incluem a gripe A, o Mycoplasma pneumoniae e o próprio coronavírus .

Vídeos de hospitais lotados causaram temor nas redes sociais, mas, até agora, não houve declaração oficial por parte do governo e nem da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre uma nova epidemia.

Conheça o vírus

O HMPV é um vírus respiratório que causa infecções leves semelhantes às causadas por um resfriado comum. Identificado pela primeira vez por cientistas em 2001, o vírus pertence à família Pneumoviridae, da qual o vírus sincicial respiratório (VSR), sarampo e caxumba também são membros.

O vírus pode causar infecções respiratórias e geralmente é visto no inverno e no início da primavera. Crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido são mais suscetíveis à infecção e ao desenvolvimento de complicações.

Ele é transmitido principalmente através de gotículas respiratórias quando pessoas infectadas tossem ou espirram. Também pode ser transmitido ao tocar em superfícies contaminadas e depois tocar na boca, nariz ou olhos. Esse padrão de contágio torna ambientes fechados e lotados pontos críticos para sua propagação.

China em alerta

A ausência de vacina específica e o período do inverno mais comum para a gripe fez com que o surto atingisse o pico na China. O país também tem uma alta densidade populacional nas cidades, o que agrava a propagação do vírus.

As autoridades chinesas adotaram medidas de controle semelhantes às implementadas durante a pandemia de Covid-19, como o uso de máscaras, o distanciamento social e a desinfecção de espaços públicos. Também foi recomendado evitar grandes reuniões e manter práticas rigorosas de higiene.

