Primeiros casos de gripe aviária H5N8 são detectados em humanos

A Rússia detectou, neste sábado (20), os primeiros casos de gripe aviária H5N8 em humanos. De acordo com informações do UOL, sete trabalhadores de granjas do país foram diagnosticados com a gripe. Esses são os primeiros casos da doença em humanos, segundo a AFP.

De acordo com o governo russo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já está ciente das infecções.

20.02.21 10h15

