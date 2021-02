Jovem diz que ficou grávida de ‘rajada de vento’; entenda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A notícia da gravidez misteriosa se espalhou pela cidade e chamou a atenção. “Fui ao local com o chefe da subprefeitura e o chefe do distrito. A mãe e o bebê estão em condições saudáveis e o parto foi normal. O sexo do bebê é feminino e ela pesa 2,9 quilos”, disse o diretor da clínica, Eman Sulaeman.

Ela disse que sentiu o vento e, depois, dores no estômago antes do parto de emergência (foto:Reprodução)

You May Also Like