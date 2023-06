Principal suspeito de matar o ator Jeff Machado é preso

O produtor Bruno Rodrigues, amigo do ator Jeff Machado, é o principal suspeito de envolvimento no crime | Reprodução

Bruno Rodrigues, suspeito de matar o ator Jeff Machado, estava foragido

A polícia prendeu o produtor Bruno Rodrigues na manhã desta quinta-feira (15) em um prédio no Morro do Vidigal, entre os bairros Leblon e São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Rodrigues é o principal suspeito de envolvimento na morte do ator Jeff Machado, que estava desaparecido há quatro meses.

Informações fornecidas pela Polícia Militar afirmam que o produtor, que estava foragido, não ofereceu resistência durante a prisão. Segundo a TV Globo, malas prontas foram encontradas no apartamento onde ele estava abrigado, sugerindo que se preparava para sair do local.

Bruno Rodrigues foi localizado após uma denúncia anônima feita aos policiais que, na ocasião, realizavam uma operação na região.

Desaparecimento e morte

Jeff Machado estava desaparecido desde o início do ano. A família suspeita que o ator da TV Record desapareceu em 27 de janeiro, mas no dia 9 de fevereiro ele foi declarado desaparecido pela polícia. O corpo do artista foi encontrado dentro de um baú em 25 de maio, enterrado no quintal de uma casa em Campo Grande (MS) a uma profundidade de dois metros.

O corpo de Jeff tinha um fio em torno do pescoço e os braços amarrados acima da cabeça.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2023/14:54:27

