Pró-Saúde lança página “Triunfo da Vida” para celebrar três mil pacientes recuperados da Covid-19

Página especial no site da entidade reúne vídeos de altas de pacientes atendidos em unidades hospitalares gerenciadas em todo o país durante a pandemia do novo coronavírus

A Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão hospitalar do país, lança nesta quarta-feira (23/9), uma página especial em seu site institucional, que reúne vídeos de altas de pacientes recuperados da Covid-19, atendidos em unidades hospitalares gerenciadas pela entidade em todas as regiões do Brasil.

A página, que recebeu o nome de “Triunfo da Vida”, entra no ar na semana em que a entidade alcança a marca de três mil pacientes recuperados. São dezenas de histórias de adultos e crianças que venceram a doença, que já atingiu mais de 4,5 milhões de brasileiros.

Desde o início da pandemia no Brasil, a entidade realizou mais de 4,6 mil internações relacionadas à doença, dos quais cerca de 70% aconteceu em unidades mantidas com recursos do SUS (Sistema Único de Saúde). No total, ao longo dos últimos meses, foram 21 unidades de saúde com 600 leitos para atendimento aos casos da Covid-19.

Celebrar a alta de pacientes se tornou um ritual nas unidades de saúde de todo o País. As equipes assistenciais buscam homenagear os pacientes recuperados, com presentes, certificados e longos corredores de aplausos, sempre acompanhados de muita felicidade. Muitos destes momentos foram registrados em vídeos e retratam toda a alegria e emoção dos pacientes, seus familiares e dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento.



“São pessoas que puderam voltar para casa, junto com a família, levando alegria, fé e esperança. Essa marca reforça a relevância do trabalho que vem sendo realizado pela entidade nos hospitais que gerencia, sendo a maioria absoluta dos atendimentos no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde”, presidente da Pró-Saúde, Dom João Bosco Óliver de Faria.

“Ainda não vencemos a doença e os hospitais continuam recebendo pacientes graves. Por isso, é importante que todos façam a sua parte para que possamos vencer essa batalha o quanto antes. Temos que evitar aglomerações, higienizar as mãos com frequência e, sobretudo, usar máscaras”, complementa Dom João.

Histórias de superação

Um dos casos marcantes e que estão registrados na página “Triunfo da Vida”, é da paciente Débora Aline Pacheco Canto, de 24 anos. A jovem deu entrada no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA), grávida de 38 semanas e com um quadro grave da doença.

O HRBA é referência para casos graves do novo coronavírus na região oeste do Pará e, diante do quadro clínico, a equipe médica optou por fazer parto cesariana e conseguiu reverter o quadro inicial, que era muito grave e de alto risco para a mãe e o bebê. Após alguns dias de internação, Débora foi a 140ª paciente da unidade a receber alta após recuperação da Covid-19.

Na saída do hospital, no final no mês de julho, ela foi homenageada pelos profissionais do HRBA, familiares e amigos, com um corredor de aplausos. “É uma sensação inexplicável. Acredito que renasci, vencer a Covid-19 é como ter uma nova data de nascimento”, disse Débora emocionada ao deixar a unidade.

O bebê, chamado de Maurício, também recebeu alta alguns dias depois.

Homenagem à paciente Débora Pacheco, que deixou o Hospital Regional do Baixo Amazonas, após se recuperar da Covid-19 (Foto:Crédito: Ascom Pró-Saúde)

Entre os serviços gerenciados pela entidade que seguem atuando no combate à doença e são referência para atendimento de casos graves da Covid-19, estão os Hospitais Regional Público da Transamazônica, em Altamira, e Regional do Sudoeste do Pará, em Marabá, ambos no Pará, e o Hospital São Luiz (Cáceres-MT).

“Essa marca de três mil pacientes recuperados ressalta a abrangência da Pró-Saúde, que está presente em todas as regiões do país, e também a agilidade da entidade em ajustar a estrutura disponível em cada hospital, mesmo os localizados em regiões remotas e longe dos grandes centros urbanos, para atender à demanda inesperada gerada pela pandemia do novo coronavírus que mudou o cenário mundial”, ressalta o diretor corporativo Médico da entidade, Fernando Paragó.

“O nosso índice de recuperados é compatível com o dos melhores centros médicos do mundo, o que corrobora a qualidade e a excelência do atendimento prestado em nossas unidades, que atendem principalmente casos graves da doença”, complementa Paragó.

Com 53 anos de história, a Pró-Saúde leva inteligência em gestão para 28 unidades presentes em 12 estados de todas as regiões do Brasil, desde grandes centros metropolitanos às localidades mais remotas do País. Todos os meses, seus 16 mil colaboradores e 2.500 médicos atendem mais de 1,1 milhão de pessoas.

