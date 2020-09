Avião cai em fazenda próximo a pista da pedreira em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme apuração da reportagem do Jornal Folha do Progresso que esteve no local , a aeronave da empresa “Metralha” tinha acabado de decolar da pista da pedreira , carregado de óleo diesel, houve falha mecânica, o piloto teve que pousar na pastagem, saiu ileso, não teve vítimas.

Com a queda, o monomotor pegou fogo e ficou totalmente destruído. – (Fotos:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

