Processo Seletivo Aeronáutica abre vagas para Novo Progresso – Serviço Militar Voluntário

Aeronáutica do Brasil realiza um novo processo seletivo com 813 vagas para Prestação do Serviço Militar Voluntário no ano de 2021.

A Aeronáutica deu início à realização de um novo processo seletivo. O edital abre 813 vagas para profissionais de nível médio para Prestação do Serviço Militar Voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2021 (QSCon 1-2021).

Para participar, é preciso ter o ensino médio completo, curso técnico na área (quando for exigido), idade máxima de 40 anos até a data da incorporação, não possuir mais do que 72 meses de efetivo serviço prestado a qualquer uma das Forças Armadas, entre diversas outras exigências.

Especialidades

As vagas são para as especialidades de Administração (TAD), Cartografia (TCF), Comunicações (TCM), Desenho (TDE), Eletricidade (TEE), Enfermagem (TEF), Eletromecânica (TEM), Eletrônica (TET), Informática (TIN), Laboratório (TLB), Mecânica de Aeronaves (TMA), Logística (TLG), Meteorologia (TME), Motorista (TMT), Produção de Áudio e Vídeo (TPA), Obras (TOB), Nutrição e Dietética (TND), Química (TQI), Processos Fotográficos (TPF), Pavimentação (TPV), Topografia (TTP) e Radiologia (TRD).

Lotação

Os aprovados ingressarão no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon) e no Corpo de Graduados da Reserva da Aeronáutica.

A lotação será nas cidades abaixo, variando com a especialidade:

Belém/PA, Novo Progresso/PA, Alcântara/MA, Brasília/DF, Anápolis/GO, Canoas/RS, Alcântara/MA, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Santa Maria/RS, Boa Vista/RR, Manaus/AM, Porto Velho/RO, Fortaleza/CE, Parnamirim/RN, Recife/PE, Salvador/BA, Barbacena/MG, Lagoa Santa/MG, Rio de Janeiro/RJ, Campo Grande/MS, Guaratinguetá/SP, Guarulhos/SP, Pirassununga/SP, São José dos Campos/SP e São Paulo/SP.

Inscrições e etapas

Os interessados poderão se inscrever no período de 6 a 18 de novembro de 2020, pela internet, no site https://convocacaotemporarios.fab.mil.br/.

Os candidatos serão selecionados por meio das seguintes etapas: Entrega de Documentos (ED); Validação Documental (VD); Avaliação Curricular (AC); valor máximo de 100 pontos; Concentração Inicial (CI); Inspeção de Saúde (INSPSAU) e Avaliação Psicológica (AP); Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); Concentração Final (CF); e Habilitação à Incorporação (HI).

Os critérios de pontuação adotados em cada uma das etapas do certame podem ser consultados no edital disponível ao final da matéria.

Validade

O prazo de validade do processo seletivo será de cinco dias corridos, a partir da incorporação dos aprovados.

O edital completo com mais informações sobre o Processo Seletivo Aeronáutica – Serviço Militar Voluntário – 2020 pode ser acessado aqui