Traficante reincidente é preso de novo em São Félix do Xingu

Primeira prisão havia sido feita em setembro. Dessa vez, foi capturado com um quilo de maconha. – (Foto:Polícia Civil)

Além de um quilo de maconha, a PC apreendeu a balança de precisão e mais R$ 1.475,00 em espécie (Polícia Civil)

Em menos de dois meses, a Polícia Civil prendeu, pela segunda vez, um traficante do município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. Reincidente, dessa vez foi capturado com um quilo de maconha de maconha e R$ 1.475,00, em espécie. O dinheiro e as drogas foram apreendidos para a delegacia da cidade.

A nova prisão do mesmo traficante ocorreu na tarde desta quarta-feira (4). Desde que havia sido preso, em setembro deste ano, o homem permaneceu no radar dos policiais. E assim que a PC teve informações sobre um possível novo crime, conseguiu prendê-lo em flagrante.

Mais uma vez, o homem está sendo autuado por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça. As drogas serão periciadas e então destruídas.

Por:Victor Furtado

