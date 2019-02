Processo Seletivo é anunciado pela Prefeitura de Novo Progresso – PA

A divulgação foi realizada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.

Foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará o extrato de Edital do Processo Seletivo oferecido pela Prefeitura de Novo Progresso.

A seleção tem como objetivo a contratação de Assistente de Alfabetização, onde o profissional irá atuar no Programa “Mais Alfabetização”, fortalecendo o processo de aprendizagem, para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes dos 1º e 2º anos do ensino fundamental.

Mais informações acesse o site http://novoprogresso.pa.gov.br/ para consulta.

