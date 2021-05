Produtor rural morre após ser atropelado em Rondon do Pará

(Foto:Reprodução/Internet) – Motorista perdeu o controle, passou direto em curva e vitimou o homem

O produtor rural Hézio Maciel Soares morreu ao ser atropelado enquanto tomava um banho de igarapé na zona rural de Rondon do Pará, cidade do sudeste paraense. A vítima estava no riacho com um amigo quando um motorista perdeu o controle de uma caminhonete e atingiu o banhista.

O acidente ocorreu por volta das 14h de sábado (22), de acordo com informações apuradas pelo site Zé Dudu. O condutor, identificado apenas como Ronaldo, ao dirigir pela estrada perdeu o controle e passou direto em uma curva que corta o riacho onde os dois amigos estavam. A vítima foi imprensada pelo carro.

Ronaldo e o passageiro que estava com ele na caminhonete, identificado como Joel, socorreram o homem. Ele foi colocado em outro carro para ser transportada ao hospital do município de Goianésia do Pará, mas morreu antes de chegar à unidade de saúde.

A investigação sobre o acidente será conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Rondon do Pará.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...