Filhote de Jaguatirica é encontrado na rodovia BR-163, em Trairão

O animal, uma fêmea, com poucos meses da vida, foi entregue a brigadistas da unidade do ICMBio, em Itaituba e encaminhado para Santarém, onde vai passar por avaliação e receber todos os cuidados necessários no zoológico da cidade.

Um filhote de Jaguaratirica foi encontrado por um caminhoneiro na rodovia BR-163, próximo à comunidade do Caracol, em Trairão, sudoeste do Pará.

