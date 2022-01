Produtor rural morre em acidente na MT-220

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Renato Prante também era empresário, sócio do grupo Vale do Verde. Ele residia em Sinop há 15 anos – antes morou em Sorriso.

O perito criminal Leandro Valendorf afirmou, em entrevista, ao Só Notícias, que o motorista foi projetado da caminhonete. “Confirmamos que estava sem o cinto de segurança. Ele foi projetado ao menos 13 metros. Foi uma saída de pista com colisão num barranco e capotou algumas vezes. Ainda não podemos apontar o que pode ter provado essa saída. Analisaremos agora os dados que coletamos. Será elaborado um laudo pericial e também outro microscópico da causa da morte”. (A informação é do Portal So Noiticias)

