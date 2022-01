Em Minas Gerais, cidades ficam alagadas e seis morrem após tempestades

Mais de 60 municípios mineiros já decretaram estado de emergência em razão das fortes chuvas na região (Foto:Divulgção)

As fortes chuvas que assolam o estado de Minas Gerais já deixaram mais de 2 mil pessoas desabrigadas e provocaram um rastro de destruição nos últimos dias. Até o momento, foram contabilizadas seis mortes em decorrência das tempestades.

O Corpo de Bombeiros do estado está mobilizado, principalmente, na região norte de MG, onde estão localizados os municípios mais afetados pelas chuvas. Já passa de 60 o número de cidades que decretaram situação de emergência.

Bombeiros e Defesa Civil estão trabalhando para resgatar moradores que ficaram ilhados pelas inundações e enchentes causadas pelas chuvas. Há risco de desabamentos de várias residências da região norte do estado. (A informação é da Imprensa MG)

O cenário poderá, contudo, ser agravado com novos registros de chuva. Segundo o MetSul, a previsão é de que toda a região Sudeste seja tomada por grandes volumes de precipitações nos próximos dias.

Minas Gerais é o estado com maior risco de tempestades. Áreas do Rio de Janeiro e de São Paulo também podem sofrer com precipitação excessiva. A previsão é de que as chuvas atrapalhem as comemorações do Réveillon.

Os incidentes ocorrem em paralelo com as fortes chuvas que atingem a Bahia nas últimas semanas. As chuvas na região sul do estado deixaram até o momento 21 mortos, 358 feridos, 67 mil desabrigados ou desalojados e mais de 100 municípios foram afetados.

