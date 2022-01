Pagamento do Fundeb gera conflito entre prefeito de Novo Progresso e sindicato dos professores

Professores fizeram manifesto em frente a prefeitura, prefeito explica sua versão.

Professor Marcelo presidente do sindicato dos professores fez acusações contra o prefeito Gelson Dill (MDB) por meio de vídeo nas redes sociais (Assista Abaixo)

O prefeito Gelson Dill (MDB), do município de Novo Progresso, informou na tarde desta terça-feira, 28 de dezembro de 2021, por meio das redes sociais, que UM DECRETO DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO, publicado nesta terça-feira, 28 de dezembro, regulamentou o Fundeb, e segundo o prefeito Gelson Dill, diminuiu o valor do rateio a ser pago em abono salarial para os professores que atuam na rede municipal.

Sintep-NP

Já o Sindicato dos Profissionais de Educação de Novo Progresso (Sintep-NP) afirma que não procede, e joga a responsabilidade para o prefeito de Novo Progresso, que já havia prometido que pagaria valor integral mais de R$6 milhões no abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Leia também:Bolsonaro sanciona com um veto o projeto que regulamenta o Fundeb;Vídeo

Por sua Vez o prefeito Gelson Dill, reuniu com os manifestantes e mostrou o projeto sancionado que adia de 2021 para 2023 a definição dos chamados “fatores de ponderação” – que vão definir o rateio dos recursos entre estados e municípios. A regulamentação foi publicada no diário oficial no dia 28, pela presidência da república.

Divergência

A divergência entre o prefeito e o presidente do Sindicato se dá pelo valor devido do Fundeb, onde existe mais de R$ 6 milhões depositados na conta do Fundeb da prefeitura de Novo Progresso, a prefeitura destinou pouco mais de R$1.7 (um milhão e setecentos mil reais), o restante segundo o prefeito será revertido em obras públicas.

Para o sindicato, a manifestação do prefeito nas redes sociais soou como retaliação à entidade e desrespeito aos professores. ”

Só Novo Progresso vai diminuir o valor que era mais de R$ 6 milhões, por mais que o prefeito tenta explicar e respaldar, não nos convence. Prefeito pague é nosso este dinheiro…….

O líder dos professores convoca a categoria para sair as ruas e protestar.

Assista ao Vídeo

Conforme divulgou o Prefeito Gelson Dill, o valor de R$ 1,7 milhões já esta, depositado nas contas dos servidores aptos a receberem o recurso e será pago no dia 30 de dezembro de 2021.

Jornal Folha do Progresso em 30/12/2021/08:02:20

