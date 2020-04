Produtores de Novo Progresso Rurópolis, Aveiro, Itaituba, Trairão são beneficiados com 30 mil mudas de citrus

Sedap viabiliza a distribuição de mudas de espécies frutíferas em todas as regiões(Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará)

Sedap garante transporte de 30 mil mudas de citrus para mais de 700 produtores

As mudas cultivadas em Capitão Poço, no nordeste paraense, foram levadas para Itaituba, no oeste, em um trajeto de 8.400 km

Mais de 700 produtores dos municípios de Rurópolis, Aveiro, Itaituba, Trairão e Novo Progresso, na região oeste do Pará, foram beneficiados com o repasse de 30 mil mudas de citrus, que contou com o apoio da logística montada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), que por meio da Regional de Itaituba viabilizou o transporte, permitindo que as mudas – oriundas de viveiros credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) – chegassem a um preço viável ao produtor.

Segundo o gerente da regional de Itaituba, João Paulo Meister, as mudas foram cultivadas no município de Capitão Poço, no nordeste do Pará, localizado a 1.400 quilômetros de Itaituba. Foram necessárias três viagens de caminhão, em um trajeto de 8.400 quilômetros, para que as mudas chegassem aos agricultores. “As demandas são organizadas por sindicatos, cooperativas e secretarias municipais de Agricultura. A Sedap disponibilizou o transporte para viabilizar que essas mudas chegassem a um valor mais acessível ao produtor”, informou.

João Paulo Meister ressaltou que, além de ter acesso a um produto com preço mais em conta, os produtores têm a garantia de contar com mudas de qualidade. “Elas são do centro de produção de mudas de Capitão Poço. São de viveiros credenciados pelo Ministério da Agricultura, garantindo assim a qualidade sanitária”, acrescentou.

Qualidade – O superintendente federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Pará, Luiz Pinto de Oliveira, observou que tanto na região nordeste quanto no oeste do Pará existe a chamada “Área Livre da Mosca da Carambola”. Ele ressaltou que ambas aparecem como caso único no Brasil. “Os produtores de laranja e limão dessa região podem produzir livres dessa praga, que limita o cultivo da espécie em outros lugares do Estado. Isso foi possível por um trabalho da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) e do Mapa, que conjuntamente delimitaram a área, criaram barreiras fitossanitárias e controlam o acesso para manter a produção sem o ataque do patógeno”, assegurou.

Ele disse ainda que no nordeste do Pará foram credenciados dezenas de viveiristas, que utilizam a tecnologia de produção de mudas em tubetes com substrato. “A importância desse trabalho é a qualificação e profissionalização do produtor e dos produtos regionais num mercado altamente atrativo e elástico, capaz de gerar emprego e renda ao setor”, ressaltou o superintendente.

Distribuição – Sobre a distribuição de mudas pela Secretaria este ano, o responsável pelo setor de Fruticultura da Sedap, Geraldo Tavares, informou que “estamos com a distribuição de 140 mil mudas de bananeiras, de cultivares desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e com resistência às principais doenças da cultura”.

Segundo ele, as mudas são financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau), e são destinadas a produtores de cacau das diversas regiões. Até o momento, já foram distribuídas mudas para os seguintes Núcleos Regionais da Sedap: Altamira (70 mil); Itaituba (10 mil); Santarém (10 mil); Marabá (10 mil); Redenção (10 mil) e Castanhal (8 mil). Geraldo Tavares adiantou que ainda haverá o repasse de mais 20 mil mudas para as regionais de Soure, Capanema, Paragominas e Abaetetuba.

Tecnologia – Outro importante investimento anunciado pelo gerente de Fruticultura é o Programa de Inovação Tecnológica da Citricultura, que objetiva a instalação de estruturas para produção de mudas cítricas de acordo com a legislação federal em vigor. Para isso, estão sendo equipadas, de acordo com ele, nove estufas, com área total de 10.350 metros quadrados, que permitirão a produção de 200 mil mudas em ambiente protegido, para beneficiar 100 famílias no município de Capitão Poço, principal polo da cultura no Estado.

“Até o momento já foram investidos R$ 1 milhão para a construção das estufas, e deverá ser investido igual valor em licitações que estão sendo realizadas pela Sedap, visando finalizar as obras de infraestrutura e compra de insumos”, ressaltou Geraldo Tavares.

Coco anão – Além de garantir apoio ao transporte e à distribuição das mudas, a Sedap, frisou João Meister, vem incentivando os produtores de Itaituba a investir no cultivo de coco anão. Posteriormente, eles poderão ser responsáveis pelo abastecimento de água de coco para o futuro Hospital Regional do Tapajós. “A Sedap, como um órgão de fomento, deve incentivar a geração de renda”, ressaltou.

A cultivar de coqueiro anão verde, pelo seu potencial produtivo, precocidade, menor porte e qualidade do fruto, tem boa aceitação no mercado consumidor de água de coco. “Nós temos entendimento que o agricultor precisa ter oportunidade de negócio. Participamos de um plano, o Avança Tapajós, onde o fortalecimento da agricultura familiar é um dos eixos, e nós estamos discutindo que a fruticultura é uma grande alternativa. Por isso estamos incentivando o fomento”, explicou o gerente regional.

Parceria – O secretário municipal de Agricultura de Itaituba, Antônio Kaiser, destacou a importância da parceria firmada com a Sedap para o desenvolvimento da produção de frutas com a chegada das mudas de Capitão Poço, que é uma referência na citricultura do Pará.

“A gente percebe que cada vez que vem um caminhão, são atendidas pessoas diferentes. Essa diversidade de público querendo adquirir essas mudas de citrus, e também de coco anão, tem ocorrido de forma bem ampla. Isso tem feito com que as áreas de produção de citrus no município de Itaituba, principalmente a laranja, tenham dado uma autossuficiência à demanda do município em mais de 50%. Até alguns anos atrás, a gente dependia da vinda de laranjas, limão e tangerina de outras áreas de produção. Essa costura entre a Sedap e a Secretaria de Agricultura de Itaituba, o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), a Adepará (Agência de Defesa Agropecuária), a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) e o Ipam (Instituto Ambiental da Amazônia), em Itaituba, atende à expectativa não só econômica, como de prosperidade aos agricultores familiares ou de pequeno porte”, ressaltou o secretário municipal.

Por Jornal Folha do Progresso (Titulo) Fonte de informação Governo do Pará (SECOM) (Texto: Rose Barbosa – Ascom/Sedap).31/03/2020 22h52

