Produtores rurais se unem e PM encerra invasão de fazenda na Bahia

Fazenda foi invadida no domingo (Foto: Divulgação) – Uma invasão do MST em Macajuba, no interior da Bahia, causou a reação dos produtores rurais locais. Os fazendeiros se uniram e, com a intermediação da Polícia militar, os invasores deixaram a propriedade rural. O município fica na Chapada Diamantina, a 280 quilômetros de Salvador, capital do Estado. A invasão da propriedade, de 1,4 mil hectares, ocorreu no domingo 12, quando 170 famílias do movimento tomaram as terras da Fazenda Recreio.

De acordo com o Canal Rural, a ação foi monitorada pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), que elogiou o desfecho da história. Os policiais do Estado mediaram a retirada do grupo invasor.

Em nota dirigida à imprensa, a Faeb declarou que a atuação dos agentes diante da situação ocorreu de forma pacífica. “A entidade reitera que repudia veementemente as invasões e qualquer outro ato pautado na ilegalidade e defende o direito de propriedade privada, garantido pela Constituição Federal de 1988”, escreveu a federação.

A federação repudiou a invasão e informou que requisitou uma reunião de urgência com o governador baiano, Jerônimo Rodrigues (PT). Ainda não houve resposta para a solicitação. No Estado, o MST também invadiu três fazendas da Suzano Papel e Celulose. O ato teve fim depois que a Justiça determinou a saída dos invasores de todas as propriedades da empresa.

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/03/2023/06:43:50 com informações do portal Revista Oeste

