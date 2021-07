Idiota e imbecil’, diz Jair Bolsonaro se referindo ao presidente do TSE

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Bolsonaro também afirmou que houve fraude nas eleições de 2014. “A fraude está no TSE. Isso foi feito em 2014… Na apuração minuto a minuto, começou o Aécio Neves lá em cima e a Dilma lá embaixo. E, com o tempo, essas curvas foram se estabilizando até que ficaram na horizontal com a Dilma na frente”, declarou, mais uma vez sem apresentar provas.

Bolsonaro se referia à posição contrária de Luís Barroso à adoção do voto impresso auditável. “É uma resposta de um imbecil. Lamento falar isso de uma autoridade do STF. Só um idiota para fazer isso aí”, disse.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou o presidente do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, de “idiota“. A declaração foi dada a apoiadores no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (9), antes da sua viagem para Pirassununga, em São Paulo.

Luís Barroso deu uma declaração contrária a do presidente da República falando sobre as eleições de 2022 – (Foto:Reprodução)

You May Also Like