Rodovias estratégicas do Pará vão a leilão pela primeira vez na história

PA-150 e da Alça Viária vão a leilão nesta quarta-feira, 15, na Bovespa. Com a privatização, estará autorizada a cobrança de pedágios para o uso das vias.

Nesta quarta-feira (15), duas vias estaduais do Pará serão leiloadas. O processo de privatização da PA-150 e da Alça Viária foi publicado no Diário oficial ainda em março de 2022. Agora, o leilão será efetivado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

Com a privatização, estará autorizada a cobrança de pedágios para o uso das vias.

O processo de leilão de vias públicas é o primeiro da história do Pará, de acordo com Helder Barbalho, e integra um pacote de privatização que envolve ainda as rodovias PA-475, PA-252, PA-151 e PA-483.

“Será um dia histórico. O leilão da PA-150 e da Alça Viária representa economia para o Pará, que será desonerado com os gastos de manutenção das vias, e ainda prevê um investimento de R$ 3,5 bilhões na melhoria das mesmas, ao longo de dez anos, por parte de quem adquirir seu direito de uso”, declarou o governado durante evento realizado no auditório do Hotel Princesa Louçã, em Belém, na terça-feira (14).

Rodovias estratégias para o Pará

Uma das rodovias mais extensas do Pará, com mais de 330 quilômetros de extensão, a PA-150, Rodovia Paulo Fonteles, liga as localidades entre Goianésia do Pará e Marabá. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a rodovia recebe uma média de mil veículos de carga por dia.

A via é um dos mais importantes corredores logísticos do agronegócio e da produção mineral do Estado, pois faz ligação dos municípios do sul e sudeste do Pará com o porto de Vila do Conde em Bacarena, nordeste do Pará.

Considerada uma das mais importantes rodovias do estado, a Alça Viária é um complexo com cerca de 74 km de rodovias e 4,5 km de pontes, construídas para integrar a Região Metropolitana de Belém ao interior do estado. O complexo se inicia na rodovia BR-316, no município de Marituba, e termina no município de Barcarena, garantindo o escoamento da produção estadual. A Alça Viária também dá acesso às rodovias PA-151 e PA-481.

Privatização por 30 anos

O pregão está previsto para iniciar às 14h. De acordo com informações disponíveis no site da Bovespa, o valor inicial do leilão é de R$ 10 milhões.

De acordo com a publicação do Diário Oficial, a privatização das vias se dá pela necessidade de garantir melhorias efetivas da malha rodoviária, “proporcionando aumento da qualidade de vida do cidadão, redução dos acidentes nas rodovias, desenvolvimento econômico, acesso aos serviços públicos, escoamento da produção agrícola e intercâmbio de mercadorias e cidadãos”.

A licitação prevê a concessão de uso das vias por trinta anos e que o valor a ser cobrado pelo pedágio será definido pelo Governo do Estado, que também vai decidir a periodicidade do reajuste do valor e as condições para a atualização da tarifa.

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/03/2023/06:43:50 com informações do Gil Sóter, g1 Pará — Belém

