Proec beneficiará mais de 22 mil escolas em 2024

Foto: Divulgação MEC | MEC investirá R$ 60,3 milhões no programa para mais de 22 mil projetos de formação em escolas do país. Cada projeto possui pelo menos três ações, com participação de estudantes, profissionais da educação e familiares.

O Programa Escola e Comunidade (Proec) do Ministério da Educação (MEC) beneficiará, em 2024, 22.407 escolas do Brasil inteiro. Ao todo, serão investidos pela Pasta R$ 60,3 milhões para o desenvolvimento de mais de 22 mil projetos de formação. Serão realizadas em torno de 67 mil ações, com participação de 7 milhões de estudantes, cerca de 1,3 milhão de profissionais da educação e mais de 7 milhões de familiares e integrantes da comunidade.

No MEC, a Secretaria de Educação Básica (SEB) é a responsável pelo Proec, lançado em abril deste ano pela Portaria nº 264/2024. O objetivo da iniciativa é fomentar a parceria entre a escola, a família e a comunidade na perspectiva da educação integral. Nesse sentido, busca-se a promoção da cidadania, da cultura de paz e da democracia, bem como a melhoria da qualidade da educação pública brasileira.

Números – O Proec contou com a adesão dos 27 estados da Federação e de 7.170 escolas estaduais. Serão disponibilizados R$ 19,7 milhões para as escolas das redes estaduais de ensino. No âmbito municipal, 2.668 municípios estão participando e 15.237 escolas municipais serão beneficiadas. Os investimentos para as redes municipais ultrapassam R$ 40 milhões.

Considerando as escolas elegíveis por meio de critérios estabelecidos para o ciclo de 2024, houve 100% de adesão estadual e 89% de adesão municipal. Na Região Norte, foram contempladas 3.893 escolas; no Nordeste, 13.072; no Centro-Oeste, 914; no Sudeste, 3.940; e, no Sul, 588 escolas.

Para a Secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt, a educação precisa ser pensada e vivida de forma sistêmica. Ela apontou que os projetos de formação são compostos por ações promotoras da educação integral dos estudantes e dos profissionais da educação, além de serem realizados em parceria com a comunidade. “Eles precisam abranger temas contemporâneos transversais e podem promover práticas culturais, artísticas, esportivas, de lazer e brincar, tecnologias da comunicação e informação, a cultura de paz, a educação ambiental e os direitos humanos”, destacou.

Lourival Martins, diretor de Formação Docente e Valorização dos Profissionais da Educação da SEB, informou que todas as escolas participantes vão desenvolver a oficina “Desafios da comunicação nas relações do cotidiano no ambiente escolar” em seus projetos de formação.

Segundo o diretor, a proposta é promover um trabalho para desnaturalizar as violências, com um olhar mais cuidadoso no contexto escolar. Os objetivos são fortalecer a participação da família e da comunidade, refletir sobre o que é a violência, além de conhecer e partilhar ações com foco na melhoria das relações na escola. “Cada escola tem sua dinâmica, seu ritmo próprio, seus profissionais e sua comunidade. Não existe solução fora do contexto e das pessoas que atuam nele. É um trabalho de aprendizagem e colaborativo”, observou.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da SEB e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2024/19:31:49

