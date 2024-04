Professor é morto a tiros durante assalto em Belém; VÍDEO

O professor foi atingido na cabeça. | Foto: Reprodução

No último sábado (13), um professor foi baleado durante um assalto a uma oficina mecânica, em Belém; mesmo socorrido, não resistiu aos ferimentos

Uma cena chocante que mostra a vulnerabilidade e como os bandidos estão audaciosos ainda que a vítima não reaja, seguindo as ordens dos maus feitores.

No último sábado (13), o professor Klabin do Rosário Almeida, de 52 anos, foi vítima fatal de um assalto ocorrido em um estabelecimento comercial localizado na travessa 14 de Março, entre a avenida Conselheiro Furtado e a avenida Gentil Bitencourt, no bairro de Nazaré, em Belém.

De acordo com relatos de testemunhas, Klabin ministrava aulas para estudantes de estética automotiva no local quando foram surpreendidos por indivíduos armados. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que os suspeitos entram no local, causando pânico entre as vítimas, as quais foram instruídas pelos suspeitos a deitar no chão.

Foi então que Klabin, foi orientado a colocar as mãos na cabeça e se ajoelhar quando foi baleado na cabeça por um dos criminosos. Um aluno, que também era policial, reagiu. O policial disparou em direção aos suspeitos, conseguindo atingir um deles no braço. Os assaltantes, por sua vez, fugiram rapidamente do local, em uma motocicleta.

O professor foi levado às pressas para o pronto-socorro da 14 de Março em estado grave, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, morrendo horas depois de dar entrada na unidade médica.

A Polícia Civil informou que trabalha para identificar os suspeitos e investigar outras circunstâncias do crime.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: SBT News Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2024/10:16:14

