Professora de Novo Progresso vai tomar posse na Academia de letras do Rio de Janeiro

Professora e escritora Maria Boian (Foto:Arquivo Familiar)

Maria Boian vai receber o diploma no dia 25 de Janeiro de 2025, em sessão solene.

Quero mostrar aos nossos alunos que a educação de Novo Progresso é de qualidade e tudo depende da vontade de cada um. Sempre digo: “A leitura é a base de tudo”. A leitura e a escrita são parceiras inseparáveis, elas têm o poder de nos teletransportar para lugares incríveis até inimagináveis, declara.

Leia abaixo relatos da Acadêmica “Maria Daluz Ribeiro Boian”

Meu nome é Maria Daluz Ribeiro Boian, natural do Paraná. Em1995, minha família e eu nos mudamos para Novo Progresso. Em1997, iniciei minha carreira como professora na escola da Vicinal Celeste. Os desafios sempre foram muitos, a necessidade de aperfeiçoamento se tornou cada vez mais evidente. Nunca deixei de estudar, buscando em leituras a inspiração e o conhecimento para construir um futuro promissor. Naquela época eu nem Magistério tinha, com o tempo, fui ampliando meus estudos, concluí o Magistério. Depois fiz curso de Pedagogia e Licenciatura em Letras (Português e Inglês) e me especializei em Psicopedagogia, Neupsicopedagogia, Educação Inclusiva e Especial com Ênfase em TGD e Superdotação e Gestão Escolar (administração, supervisão, orientação e inspeção. Em 2019, publiquei meu primeiro livro, A Caminho do Sonho Toda Criança tem o Direito de Sonhar, logo em seguida tive uma participação livro Pequena Passagem Com Grandes Marcas (Poema). Este ano a Revista Ft publicou um artigo científico sobre A Importância da Literatura Infantil na Vida Das Crianças. Em dezembro /janeiro trarei novidades, incluindo o lançamento de mais dois livros. Recentemente, recebi este convite para integrar a Academia de letras do Rio de Janeiro. Aceitei com muito orgulho, pois vejo nesta oportunidade uma forma de representar e valorizar a força da educação de Novo Progresso. Desejo destacar o empenho dos professores da nossa cidade, cuja dedicação muitas vezes passa despercebida. Quero mostrar aos nossos alunos que a educação de Novo Progresso é de qualidade e tudo depende da vontade de cada um. Sempre digo: “A leitura é a base de tudo”. A leitura e a escrita são parceiras inseparáveis, elas têm o poder de nos teletransportar para lugares incríveis até inimagináveis.

Considero-me uma educadora e escritora empática apaixonada pela educação, motivada pela literatura e desafiadora nas práticas pedagógicas.

No dia 25 de janeiro representarei nossos educadores do Município no evento no Rio de Janeiro, onde assumirei uma cadeira na Academia de Letras, representado nossos profissionais da educação. Professora e escritora Maria Boian / 2024

