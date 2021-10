Homem tem motocicleta roubada e pula muro de conveniência para escapar de criminosos em Novo Progresso

Um homem teve motocicleta Honda Bros, placa RAP 4144 de cor vermelha roubada por criminosos que atentaram contra sua vida, acabou pulando o muro de uma conveniência para escapar dos criminosos.

A Policia Militar foi acionada por volta das 21h00mn desta segunda-feira 25 de outubro por um proprietário de uma conveniência, na rua IV de Abril, bairro Jardim Planalto , que um indivíduo teria pulado o muro e adentrado ao pátio do estabelecimento.

Ao chegar no local a Policia se deparou com Cleomar P. d. O. em estado de choque. O mesmo informou que dois criminosos haviam furtado sua motocicleta “Honda Bros 160cc, placa RAP 4144 de cor vermelha “ e ainda tentaram tirar sua vida, e que em ato de desespero invadiu a propriedade supracitada. Que após informações da vítima, foram feitas buscas no intuito de localizar os possíveis infratores e a motocicleta. Que após buscas, a motocicleta foi encontrada abandonada nas proximidades do Hospital Municipal.

Ainda segundo a Policia Militar, a motocicleta, após checagem de documentos, foi entregue ao proprietário, sendo também orientado a vítima que registrasse um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia.

