Motociclista morre ao bater a cabeça em viga de ponte no Pará

Foto: Reprodução | Edmar foi socorrido e levado com vida até o posto de saúde da comunidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco após dar entrada na unidade de saúde.

Uma tragédia foi registrada na tarde do último sábado (16), na zona rural de Uruará, sudoeste do Pará. A vítima, identificada como Edmar Rodrigues da Costa, de 54 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito no km 185 da rodovia BR-230, a cerca de 45 km da faixa de acesso à comunidade Vila Canaã.

De acordo com informações preliminares, Edmar conduzia uma motocicleta preta quando tentou atravessar uma ponte de madeira na estrada. Durante a manobra, ele perdeu o equilíbrio, batendo a cabeça contra uma viga da estrutura e caindo no córrego localizado ao lado da via, juntamente com o veículo.

Um motociclista que estava logo atrás presenciou a cena e imediatamente parou para prestar socorro à vítima. Edmar foi socorrido e levado com vida até o posto de saúde da comunidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco após dar entrada na unidade de saúde.

Assim que foram informados sobre o ocorrido, policiais militares se dirigiram ao posto de saúde para apurar as circunstâncias do acidente. O local foi isolado, e testemunhas começaram a ser ouvidas. O corpo foi removido e encaminhado para os procedimentos legais.

Natural de Codó, no Maranhão, Edmar Rodrigues não possuía CPF registrado e não era alfabetizado. Seu único documento oficial era uma carteira de identidade emitida no estado do Pará. A Delegacia de Uruará abriu um inquérito para investigar as causas do acidente, e mais detalhes sobre o caso deverão ser divulgados nos próximos dias.

Fonte: Confirma Notícia Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/12:55:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...