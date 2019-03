Professora é morta estrangulada em aula de catequese

Dois homens que usavam capacetes invadiram a sala e levaram a professora até um banheiro, onde a espancaram e assassinaram; um terceiro homem manteve três alunas sob a mira de uma arma na sala de aula

Uma professora foi agredida e morta por estrangulamento após ser retirada à força da aula de catequese que ministrava em uma capela no município de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, na noite dessa quinta-feira (31). Elaine Maria Tretto, de 51 anos, era pedagoga aposentada, ex-diretora de uma escola pública de Ensino Infantil da cidade, que fica a cerca de 50 quilômetros de Porto Alegre. Ela dava aulas de Ensino Religioso para adultos da comunidade no bairro Nova Estância.

Conforme a Brigada Militar (BM), dois homens que usavam capacetes invadiram a sala por volta das 19h30 e levaram Elaine até um banheiro, onde a espancaram e assassinaram. Um terceiro criminoso, que também cobria o rosto, manteve três alunas sob a mira de uma arma na sala de aula. Os homens fugiram do local deixando o corpo da professora e não foram localizados até o momento.

A Capela Nossa Senhora Auxiliadora foi isolada e a perícia trabalha no local durante a madrugada desta sexta-feira (1º). Em estado de choque, as alunas foram levadas até a delegacia de Estância Velha, onde devem ser ouvidas nas próximas horas. A polícia não divulgou suspeitas sobre a motivação do crime até o momento.

Fonte: O Tempo Brasil.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...