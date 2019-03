Campanha da LBV Eu Ajudo a Mudar!

Para dar continuidade a esse amplo trabalho, a LBV conta com a ajuda do povo para mudar! Torne-se, também, parte desse time solidário. Colabore: www.lbv.org/doar.

Desde 1950, a LBV promove ações ambientais em suas escolas, Centros Comunitários e lares para idosos. São palestras, oficinas lúdicas e atividades práticas sobre a importância de preservar os recursos naturais. A separação correta do lixo, a reciclagem e a economia de água são temas constantes abordados nas unidades da Instituição. As crianças, por exemplo, ensinam por meio de ações simples, mas importantes, como preservar o meio ambiente.

Por meio de sua campanha Eu Ajudo a Mudar!, a Legião da Boa Vontade (LBV) está mobilizando a sociedade a contribuir para a manutenção dos programas socioeducacionais que realiza diariamente em todo o Brasil. Nesta edição, a iniciativa apresenta ações de educação ambiental, com o objetivo de sensibilizar a população ao combate do desperdício de água e à separação do lixo para reciclagem.

