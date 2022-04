Professora é vítima de injúria racial em grupo com alunos em Itaituba

Crime é definido pela prática de ofensa à dignidade de alguém, com pena de reclusão de 1 a 6 meses ou multa.

Os comentários de alunos vieram a público e expõem a figura da professora com comentários maldosos e discriminatórios (Foto:Reprodução / Giro Portal)

Nas redes sociais do município de Itaituba, no sudoeste do Pará, um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, é o um caso envolvendo uma professora de Fisioterapia, de uma faculdade do município, supostamente vítima do crime de injúria racial em um grupo do aplicativo de mensagem do WhatsApp.

Alunos fizeram prints de conversas de outros estudantes da citada faculdade e essas imagens vieram a público mostrando o desprezo pela figura da professora com comentários maldosos e discriminatórios. Entre eles, há conversas como essas: “nossa querida fuá”, “ela não sabe nem lavar os cabelos”, “safada”.

Após lerem os comentários ridicularizando a professora, outros alunos riem. A informação que se tem é de que a docente não suportou os ataques e pediu demissão.

Injúria racial é crime

O crime de injúria racial está previsto no parágrafo 3º do artigo 140, do Código Penal. Trata-se de uma forma de injúria qualificada, na qual a pena é maior, e não se confunde com o crime de racismo, previsto na Lei 7716/2012.

Para a caracterização da injúria racial é necessário que haja ofensa à dignidade de alguém, com base em elementos referentes à sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. Nesta hipótese, a pena aumenta para 1 a 3 anos de reclusão.(Com informação de O Liberal)

