Buraco em rua é usado para protesto por vereador de Santarém;vídeo

(Foto:Reprodução / Redes sociais) – Buraco em rua é ‘transformado’ em jacuzzi por vereador de Santarém.

O vereador disse que tomou essa atitude para chamar atenção dos órgãos competentes para a problemática dos buracos nas ruas do município

Os buracos nas ruas do município de Santarém já viraram cenário de vídeos cômicos e críticos nas redes sociais. Na manhã deste sábado (16) o vereador Biga Kalahari resolveu tomar banho em uma cratera no asfalto do bairro Nova Vitória. Com todo perfil irreverente e debochado, o vereador que também é influenciador digital fez questão de “parabenizar” o prefeito da cidade e o secretário de infraestrutura. O vídeo já viralizou.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/04/2022/07:37:57

