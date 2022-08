Professora morre após ser estuprada com cabo de vassoura

(Foto:| Reprodução/ Redes Sociais) – Na unidade de saúde, foi identificado que a professora teve parte central do intestino grosso perfurada pelo objeto, o que causou uma infecção generalizada, por causa da perfuração.

O principal suspeito do crime é ­­Manoel Acácio, namorado da vítima.

Um crime revoltante chocou os moradores de São Vicente, no interior de São Paulo, na última segunda-feira (15). Uma professora, de 48 anos, identificada como Cleonice Antônio Santos, morreu após ser estuprada e violentada com um cabo de Vassoura. O principal suspeito do crime é ­­Manoel Acácio, namorado da vítima.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na delegacia pela filha da vítima, o suspeito afirmou à filha de Cleonice que a mulher foi levada até um hospital após ter “se sentido mal”. ­­

Na unidade de saúde, foi identificado que a professora teve parte central do intestino grosso perfurada pelo objeto, o que causou uma infecção generalizada, por causa da perfuração. Além disso, os médicos disseram que foi encontra 5 litros de pus na cavidade da vítima.

Policiais foram até a casa a professora e apreenderam um lençol com uma macha vermelha. O material será investigado por uma equipe de peritos criminais.

Segundo o delegado, Marcos Alexandre Alfino, responsável pelo caso, a morte é tratada como homicídio e pode vir a se transformar em feminicídio.

Vale ressaltar que a suspeita de Marcos ser o autor da violência não é apenas da polícia. A família da professora também acredita que ele seja o principal responsável. De acordo a filha, a mãe morava com o suspeito há cerca de sete meses e que, durante esse período, o homem demostrava ser uma pessoa

A polícia segue investigando a morte da mulher. Até o momento o namorado da professora está foragido.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/08/2022/08:05:53 Com informações de Portal do Holanda

