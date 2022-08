UFPA divulga listão de chamada de quase 300 calouros

4ª Reoferta do PSS 2002 garantiu mais 269 vags na UFPA. | (Foto: Reprodução)

Os 269 calouros classificados nesta nova etapa da reoferta serão convocados, em breve, para habilitação ao vínculo institucional.

Com o objetivo de otimizar a ocupação da totalidade das vagas oferecidas pela Universidade Federal do Pará (UFPA), a instituição de ensino superior criou uma novidade para o PS 2022. Trata-se da Reoferta de vagas, que foi um mecanismo encontrado para ampliar as possibilidades de ingresso de novos estudantes para além das chamadas adicionais (repescagens).

Com isso em vista, a Universidade Federal do Pará (UFPA) soltou nesta quinta-feira (18), a quarta chamada da reoferta relativa ao Processo Seletivo (PS) 2022. Dessa vez, o listão traz os nomes de 269 calouros classificados na 4ª Reoferta de vagas do Processo Seletivo 2022 (PS UFPA 2022).

De acordo com a nota publicada no site da instituição, um total de 520 estudantes participaram dessa edição da reoferta, concorrendo a 1108 vagas em 89 ofertas de cursos de graduação, em 11 campi. A Universidade está avaliando a possibilidade de abertura de uma quinta reoferta.

Aqueles alunos aprovados na reoferta, cuja lista está disponível no Portal da UFPA, serão convocados para realizar a habilitação ao vínculo institucional no novo curso escolhido. Caso não tenha conseguido a classificação na reoferta, o calouro retornará sem qualquer prejuízo para a lista de espera do seu curso inicial.

19/08/2022

