Progressense “Rangel Anaconda”, 25 anos, mede forças contra o veteraníssimo Claudiere Freitas,no Refit Pro Fighters promove sua 2ª edição neste sábado

Idealizado para dar oportunidades a lutadores oriundos do projeto social Usina dos Campeões, da Refit Refinaria, o Refit Pro Fighters realiza a sua 2ª edição neste sábado, dia 21, na própria sede da academia, na Avenida Brasil, altura de Manguinhos, no Rio de Janeiro.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Usina dos Campeões no Youtube a partir de 13h30, no horário de Brasília. Acesse https://www.youtube.com/c/UsinadeCampe%C3%B5es e se inscreva.

Na luta principal, um duelo de gerações. Pelos leves, o paraense de Novo Progresso Rangel Anaconda, 25 anos, mede forças contra o veteraníssimo Claudiere Freitas, 41 que, apesar de ser fluminense de Nova Iguaçu, está radicado há anos em Campinas.

Atleta da Usina de Campeões, Rangel busca se recuperar do revés sofrido na luta principal do LFA 111, no ano passado, quando foi superado pelo agora campeão Ismael Marreta. Promessa da divisão, Anaconda possui um cartel de 10 vitórias em 12 lutas.

Se Anaconda possui a juventude a seu favor, Claudiere tem ao seu lado a experiência. Ao todo, o especialista em muay thai subiu aos cages e ringues de MMA nada menos que 39 vezes, tendo vencido em 19 oportunidades.

Na luta coprincipal, um duelo internacional também válido pela divisão dos leves. Com quatro vitórias em seis lutas como profissional, o finalizador uruguaio Martin Camilo enfrenta o nocauteador carioca Cristiano Billy, que venceu cinco das sete lutas que fez.

Liderada pela lenda Pedro Rizzo, a Usina dos Campeões leva os ensinamentos técnicos, filosóficos e sociais das artes marciais a centenas de crianças e jovens de comunidades ao redor da refinaria Refit.

Os alunos do projeto com aptidão para a carreira de lutador profissional são absorvidos pela equipe profissional da Usina de Campeões, da escola Rizzo/Ruas Vale Tudo, que funciona concomitantemente com a ação social.

“O principal objetivo do projeto é formar cidadãos, mas num universo de centenas de jovens, encontramos muitos talentos. Como não há eventos o bastante, criamos o Refit Pro Fighters, justamente para dar oportunidade para todos lutarem”, explica Pedro Rizzo.

“Para dar credibilidade ao evento, contratamos uma comissão de arbitragem independente e demos total autonomia para fazer o que for preciso para que não haja nenhuma injustiça. Como atleta, sei a importância de uma arbitragem séria”, completou.

Confira abaixo o card completo do evento:

*Refit Pro Fighters 2

*Usina dos Campeões, Rio de Janeiro, RJ

*Sábado, 21 de maio de 2022

*Peso leve: Rangel Anaconda x Claudiere Freitas

*Peso leve: Martin Camilo x Cristiano Billy

*Peso-galo: Harlysson Nunes x Jefferson Braga

*Peso-galo: Elias Samurai x Andrew Do Bronx

*Peso leve: Lucas Boyka x Romário Silva

*Peso-galo: André Macarrão Dominguez x Alexandre Ja Rule

*Peso meio-médio: Emanuel Travassos x Marcos Hulk Souza

*Peso-galo: Marcos Ceará x Murilo Mattos

*Peso meio-médio: Ivan Angolano x Victor Falque

