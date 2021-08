Mulheres têm orgasmos mais intensos com masturbação do que durante sexo

(Foto:© Shutterstock) – Sabia que mais mulheres afirmam ter orgasmos mais intensos com a masturbação do que com o sexo? Este é a conclusão de um novo estudo, de acordo com o qual 36% das mulheres tiveram os seus melhores orgasmos ‘solo’, enquanto que 24% defendem que o melhor orgasmo foi sentido durante uma relação sexual.

Mas, do lado masculino, a realidade inverte-se. Os investigadores concluíram que 51% dos homens tiveram orgasmos mais intensos durante relações sexuais, enquanto que 21% responderam que o clímax mais intenso foi atingido também sozinho. O estudo concluiu, ainda, que os homens se masturbam com muito mais frequência (67%) do que as mulheres (39%).

A importância das preliminares também parece dividir os inquiridos. 25% das mulheres disseram ter tido os melhores orgasmos durante as preliminares, sendo que apenas 11% dos homens deram a mesma resposta.

Estes resultados, revela o britânico Metro, constam de um estudo que entrevistou 2 mil pessoas, da responsabilidade da marca Lovehoney (uma empresa de produtos eróticos) e concluiu ainda que os homens e as mulheres ‘gastam’ sensivelmente o mesmo tempo durante a masturbação, entre 5 a 10 minutos.

O motivo mais indicado pelos entrevistados para recorrerem à masturbação prende-se com a necessidade de aliviar a tensão e de relaxar. Para além disso, os homens são mais propensos masturbarem-se para aliviar o tédio (23%) do que as mulheres (16%), enquanto que um terço das mulheres (34%) usa a masturbação para melhorar seu humor, em comparação com 27% dos homens.

Lifestyle Sexo

23/08/21 21:00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...