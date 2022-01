Pará é o estado que mais desmatou na Amazônia Legal em 2021, diz Imazon

(Desmatamento na Amazônia — Foto: JN) – Em dez anos, estado teve crescimento disparado desde 2018, mostra gráfico. Governos federal e estadual afirmam que houve redução.

O Pará segue na liderança entre os estados que mais desmatam na Amazônia Legal. Foram 4.037 km² devastados, o que representa 39% de todo o desmatamento na região amazônica em 2021 – veja abaixo índices nos últimos 10 anos. As informações são do g1 Pará — Belém

Os dados são do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). O segundo estado que mais desmatou foi o Amazonas, com 2.071 km² destruídos.

Segundo o instituto, no Pará houve aumento da derrubada da floresta em áreas federais e estaduais.

O Imazon informou, ainda, que estão no Pará mais da metade das 10 terras indígenas e das 10 unidades de conservação que mais foram desmatadas durante todo o ano.

O boletim do Imazon, divulgado nesta segunda-feira (17), aponta ainda que dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, apenas o Amapá não apresentou aumento do desmatamento em relação a 2020.

Além de superarem a devastação registrada no ano anterior, os estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins também tiveram as maiores áreas de floresta destruídas em 10 anos.

Em nota, o Ministério do Meio Ambiente afirma que “devido às ações integradas entre os ministérios do Meio Ambiente, Justiça e Defesa, com Ibama, ICMBIO, Força Nacional, Polícia Federal e demais órgãos do Governo Federal, os índices de crimes ambientais vêm reduzindo em todo o país”.

O Ministério citou que “o sistema Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), é a fonte de dados oficiais do governo” e que os “alertas de desmatamento na Amazônia caíram quase 60% em dezembro de 2021, em relação ao mesmo mês de 2020”.

Ainda segundo a nota, “desde agosto de 2021 os alertas para a região amazônica caíram mais de 15% quando comparado a igual período de 2020”.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas) também emitiu nota com dados do que de acordo com os dados do Inpe, também apontando “redução nos índices de desmatamento em 7 dos 12 meses, nas áreas sob responsabilidade estadual, no período de janeiro a dezembro de 2021, comparando com o ano anterior”.

Segundo a Semas, no acumulado, “a diminuição é de 11%, uma redução de 445,15 km², o que corresponde a uma área superior à cidade Curitiba, no Paraná”.

“A Semas informa ainda que o Pará apresentou redução de 51% no desmatamento em todo o estado no mês de dezembro, quando comparado ao mesmo período de 2020”, conclui a nota.

