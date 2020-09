Amantes do desenho: jovem baiana mostra o seu dom nas redes sociais

No Instagram, a desenhista compartilha suas obras e mostra que a prática leva à perfeição

O desenho é uma das atividades mais estimuladas durante o aprendizado na infância. Mas desenhar não é só coisa de criança, algumas carreiras têm como base o desenho. É o caso dos arquitetos, paisagistas, cartunistas e figurinistas que têm o desenho como instrumento de trabalho.

Quem cresce com esse dom se aprimora com o tempo até se profissionalizar. Esse é o caso de Gessica Gomes Lima, de 17 anos. “Eu sempre amei desenhar. Quando era pequena, assistia muitos filmes da Barbie e tentava desenhar as roupas. Fui passando para os personagens, depois comecei a tentar fazer os rostos mais detalhados e, quanto mais eu tentava coisas novas, melhor eu desenhava”, relata a jovem baiana que compartilha com o mundo seu dom através do Instagram @gg_meus_desenhos.

O realismo é retratado nas artes da desenhista. “A prática leva à perfeição. Até hoje, nunca fiz um curso, mas acredito que farei alguma graduação relacionada a desenho”, revela Gessica, que dedica cerca de cinco horas por dia para aprimorar o seu dom.

A estudante comemora as conquistas que o desenho trouxe para a sua vida e traça ainda mais vitórias para o futuro, especialmente quando está munida de lápis e papel. “Já venci duas vezes um projeto estudantil de artes visuais na minha escola. Meu maior sonho é poder dar uma vida tranquila e financeiramente estável para minha família e, consequentemente, para mim também. Se for através do desenho, ótimo”, conclui a estudante.

Para quem tem o dom de desenhar e sonha em se profissionalizar, listamos algumas carreiras:

Arquitetura e Urbanismo

A arte de organizar, projetar e implementar espaços, sejam eles internos ou externos, baseado na estética e na funcionalidade: isso é a arquitetura. A graduação em Arquitetura e Urbanismo dura, em média, cinco anos e o estudante aprende a fazer planta das construções e a desenhar o interior delas. Aprende a criar objetos e logotipos. A formação possui diversas disciplinas ligadas ao desenho, como Urbanismo, Desenho Arquitetônico e Geometria Gráfica. É uma graduação voltada para quem tem criatividade e interesse em desenvolvimento urbano.

Desenhista Industrial

Muitas coisas ao nosso redor são desenhadas por alguém. Geralmente, o profissional que faz esse trabalho é um designer ou desenhista industrial. Além de criar a estética visual do produto, o profissional precisa de criatividade para inventar peças que atendam a funcionalidade, custo e que sejam de fácil manuseio. O estudante dessa área aprende a fazer desde o esboço até protótipos físicos. A graduação na área pode ser feita de forma presencial ou à distância e tem duração média de quatro anos.

Designer de Interiores

Com o objetivo de preparar o profissional para ter habilidades em arranjar e planejar ambientes de acordo com os padrões de funcionalidade e estética, a graduação em Design de Interiores pode ser encontrada em duas modalidades de ensino superior, tecnólogo ou bacharelado. O estudante dessa área aprende a planejar como ficará o interior de um ambiente com objetos, iluminação e acabamento. O curso possui grande parte da sua carga horária destinada a matérias práticas ligadas ao desenho, como perspectiva prática e desenho arquitetônico.

Designer Gráfico

O estudante que optar pela graduação em Design Gráfico precisará de talento para desenhar, criatividade, conhecimento em software de desenho e edição e paixão pela profissão. A graduação pode ser encontrada em duas modalidades de ensino superior, tecnólogo ou bacharelado. O estudante aprende a usar suas habilidades artísticas para criar elementos visuais usados em logotipos, anúncios, layouts de revistas, sites, folhetos e outros materiais gráficos. Através de softwares de desenho, começa a desenvolver imagens desde os primeiros conceitos até a versão final usada nas publicações.

Designer de Joias

Um designer de joias cria e produz peças únicas utilizando metais nobres como o ouro, a prata e pedras preciosas. Para criar produtos exclusivos e ao gosto do cliente, o profissional tem como base o desenho. Muitas vezes, o cliente disponibiliza o desenho e, a partir disso, o designer produz a peça. O profissional nessa área precisa ser criativo para apresentar novas ideias e ter habilidade para trabalhar com ferramentas e metais.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

