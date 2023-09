Projeto do Pará leva a gastronomia e a cultura da Amazônia para evento internacional na França

Evento traz exposição com fotografia de etnias indígenas da Amazônia — Foto: Eduardo Souza

Evento ocorre até sábado, 9, no Grand Hôtel de Ville, prédio da Prefeitura de Paris. A paraense Luana de Sousa Oliveira mostra a gastronomia da região. Exposição reúne fotografias de povos da Amazônia.

A gastronomia e a cultura da Amazônia são destaques na França. Nesta quinta-feira (7), o Projeto Arubé estreia na sétima edição do “Encontro Internacional de Jovens Pesquisadores em Turismo”, realizado dentro de um evento com a chancela da UNESCO e promovido pela Universidade Sorbonne.

O evento, que ocorre até sábado (9) no Grand Hôtel de Ville, prédio da Prefeitura de Paris. A paraense Luana de Sousa Oliveira, docente e pesquisadora do IFTO e membro da Associação Sabor Selvagem, apresentará sua tese de etno-turismo para a Amazônia, seguida de uma degustação de culinária regional. A programação conta ainda com a exposição fotográfica sobre povos originários de dois premiados fotógrafos paraenses, Eduardo Souza e Raimundo Pacco, com imagens de diferentes aldeias indígenas da maior floresta tropical do planeta.

“Esse é um projeto que envolve educação, ciência, economia, comunidades. Consideramos a perspectiva do turismo, que é muito importante, a partir de uma valorização histórica que é a população local conhecer a história do seu lugar, conhecer a história do seu povo pra poder falar de si, da sua cultura com orgulho, com autoestima. Então, a gente quer trabalhar no projeto a conscientização das pessoas sobre a sua identidade, suas memórias, saber sua importância no mundo. Isso é o que dá aquele brilho nos olhos das pessoas de poder falar de si com orgulho. As pessoas sentirem orgulho de ser parente de verdade, sabe?”, diz Eduardo Souza.

O Projeto Arubé é uma iniciativa de qualificação, produção e difusão da culinária amazônica para o mundo com ações centradas em quatro eixos principais: cultura, sociedade, economia e meio ambiente, e por isso necessita de grandes parcerias, tanto governamentais e comerciais como acadêmicas e científicas.

“Seu lançamento neste evento é de fundamental e estratégica importância para atrair a atenção internacional e fazê-lo atingir seus objetivos até a COP 30 em Belém”, destaca Luana de Sousa Oliveira.

