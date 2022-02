Projeto gratuito recebe inscrições de estudantes paraenses em preparação para o Enem

Estudante com caderno de prova do Enem. — Foto: Igor do Vale/g1

O Salvaguarda oferece acesso a conteúdos da prova, correção de redações, monitores para tirar dúvidas, acompanhamento psicológico, e mais.

Estão abertas as inscrições para estudantes no Pará no projeto gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – o Salvaguarda. (As informações são do g1 Pará — Belém)

As vagas são apenas para quem estuda ou cursou o ensino médio em escolas públicas. As inscrições são por meio de formulário on-line e vão até dia 19 de março.

O ano letivo está previsto para começar em abril, quando começam a ser abordados conteúdos do Enem.

Os inscritos também poderão fazer correções de redação, tirar dúvidas, além de acesso a grupos de monitoria para todas as disciplinas do certame, acompanhamento psicológico e também auxílio com informações sobre as universidades, meios de ingresso, cronograma de estudos, etc.

Conheça mais sobre o projeto Salvaguarda:

