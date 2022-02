Incêndio em comunidade do Jardim do Ouro deixa duas famílias desabrigadas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações, as casas que foram destruídas pelo fogo foi do Sr. Zé Ourives e da Sra. Lana.

De acordo com testemunhas, quando o fogo iniciou algumas pessoas estavam próximo acordados e se mobilizaram rápido para conter as chamas e não alastrar para outras casas. Um moto bomba, foi usado para bombear água e apaga o incêndio. (As informações são de Janaina Filadelpho)

Um incêndio na comunidade de Jardim do Ouro, deixou duas famílias desabrigada o cinistro aconteceu por volta das 02:30 do dia 16/02.

