Projeto transforma esporte em ferramenta de inclusão social no Oeste do Pará

Iniciativa patrocinada pela MRN leva aulas de vôlei, futsal, basquetebol e handebol para adolescentes e jovens dos municípios de Faro, Oriximiná e Terra Santa. (Fotos:Divulgação/Ascom MRN)

O projeto “Esporte na Cidade”, que promove atividades de lazer, esportes e palestras educativas para adolescentes e jovens da região Oeste do Pará, retomou as aulas de iniciação para moradores dos municípios de Faro e Terra Santa, além do distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná. A iniciativa contribui para o bem-estar e incentiva a adoção de hábitos saudáveis.

Realizado pela Organização Social De Peito Aberto (DPA), o programa tem o patrocínio da Mineração Rio do Norte (MRN), por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e em 2025 oferecerá aulas gratuitas de vôlei, futsal, basquete e handebol. Em 2024, cerca de 300 alunos participaram das atividades, cujo objetivo é estimular a inclusão social e o desenvolvimento pessoal na região. Todos os participantes recebem kits completos de uniformes para as práticas esportivas.

Laysa Soares, de 12 anos, moradora de Terra Santa e aluna das aulas de vôlei, compartilhou sua experiência. “Sempre gostei de esportes e, quando descobri que tinha vaga, resolvi participar. Escolhi o vôlei, mas gosto de jogar de tudo. A convivência com as colegas é muito boa e a professora é excelente, sempre me ajuda quando preciso”, contou a jovem.

Já o jovem André Marinho, morador do distrito de Porto Trombetas e aluno das atividades de futsal viu no projeto uma oportunidade de desenvolver fundamentos no esporte. “Eu decidi participar do projeto porque apresenta vários esportes e isso é importante para o desenvolvimento do nosso corpo e da nossa saúde. O esporte que eu mais gosto de praticar é o futsal, pois é o esporte que eu tenho mais afinidade e também eu sinto que interajo mais com as pessoas. O que eu mais gosto nas aulas é das práticas esportivas e da interação com as pessoas e a convivência com a professora e com os alunos é muito boa, temos uma ótima interação e convivência”, comentou.

As atividades do Esporte na Cidade são gratuitas e realizadas no contraturno escolar. Além disso, o projeto oferece palestras sobre temas como meio ambiente e saúde mental. Ricardo Loureiro, coordenador técnico do projeto, destacou os resultados alcançados em mais de uma década de atuação. “Em 12 anos, atendemos 6.200 crianças, com aulas de qualidade e materiais de primeira linha. O projeto valoriza a inclusão, sem distinções de raça, cor, credo ou religião. Quem quer participar, participa”, afirmou.

Ele também enfatizou a importância da parceria com a MRN para a continuidade da iniciativa. “A MRN sempre buscou meios para que nosso trabalho fosse realizado com excelência. Sem essa parceria, o projeto não existiria”, reforçou Loureiro.

Bianca Bentes, analista de Relações Comunitárias da MRN, comentou o impacto do programa. “Apoiar projetos de esporte educacional é um investimento no futuro, pois estamos proporcionando às crianças e adolescentes não apenas o desenvolvimento físico, mas também valores essenciais como disciplina, trabalho em equipe e perseverança. Quando a MRN investe em projetos como esse ela não está apenas incentivando a prática esportiva, mas também contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios da vida”, explicou.

Sobre o projeto

Desde 2010, o Esporte na Cidade promove aulas gratuitas de iniciação esportiva em futsal, vôlei, basquete, handebol e futebol de campo para crianças e adolescentes, conciliando prática esportiva e educação. A iniciativa conta com o apoio do Esporte Clube Mineração (MEC), no núcleo de Porto Trombetas, e das prefeituras dos municípios de Faro e Terra Santa.

Fonte:Tiago Furtado/Analista de Comunicação Sr. | Communication Analyst/ publicado por Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em03/02/2025/05:45:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...