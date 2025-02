Sucuri de 5 metros é capturada em fazenda no MT, veja o vídeo

Foto: Divulgação: CBMMT | A operação destacou não apenas a eficiência dos bombeiros, onde sucuri de 5 metros é capturada em fazenda, mas também a relevância da parceria entre a comunidade e as autoridades para proteger a fauna local.

Uma sucuri de aproximadamente 5 metros de comprimento foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) na manhã da sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, em uma fazenda no município de Canarana, a cerca de 643 km de Cuiabá. A operação destacou não apenas a eficiência dos bombeiros, mas também a relevância da parceria entre a comunidade e as autoridades para proteger a fauna local.

A equipe da 4ª Companhia Independente Bombeiro Militar (4ªCIBM) foi acionada por volta das 10h30, após funcionários da propriedade rural relatarem a presença da cobra em uma área alagada. No local, os bombeiros identificaram que a sucuri estava em situação de risco, próxima a uma represa com barragem, o que aumentava a possibilidade de o animal ficar preso.

Para garantir uma captura segura, os militares contaram com o apoio dos trabalhadores da fazenda, que colaboraram de maneira coordenada durante a operação. Após o resgate bem-sucedido, a sucuri foi devolvida a uma área de preservação ambiental no município. Esta ação destacou não apenas a eficiência dos bombeiros, mas também a importância da parceria entre a comunidade e as autoridades na proteção da fauna local.

As sucuris, pertencentes ao gênero Eunectes, são serpentes semiaquáticas encontradas principalmente na América do Sul, habitando ambientes próximos a corpos d’água, como rios, lagoas, pântanos e brejos. A sucuri-verde (Eunectes murinus) é a maior e mais conhecida espécie, frequentemente encontrada em regiões alagadas da Amazônia e do Cerrado.

Sua coloração verde-oliva facilita sua camuflagem nesses habitats, permitindo que se esconda entre a vegetação aquática densa enquanto caça.

A captura e realocação de animais silvestres em áreas rurais ressaltam a necessidade de conscientização sobre a convivência harmoniosa entre humanos e a fauna local. A colaboração entre proprietários rurais e autoridades é fundamental para garantir a segurança tanto dos moradores quanto dos animais, preservando a biodiversidade e promovendo o equilíbrio ecológico.

Para visualizar o momento do resgate, confira o vídeo abaixo:

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/09:43:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...