Prorrogadas inscrições para III Feria de Artesanato de Novo Progresso

As inscrições para Feira de Artesanato prorrogadas para dia 10 de Junho.

Mais de 5.000 pessoas passaram pelas nossas duas primeiras feiras, que aconteceram no Supermercado Marafon, a terceira edição acontece nos dias 14 e 15 de Junho, no Lago Municipal, próximo ao palco. São esperados artesãos, lojas do segmento, alimentação e revendedores em geral, para as crianças, haverá a presença da boneca Emilia e a barraca da pescaria.

Na organização do evento está o produtor e palestrante Cassiano Pellenz e a empresa MM Biju e Aviamentos, também conta com o apoio da prefeitura Municipal e secretaria da Assistência Social. ” Um evento como este revela novos talentos, faz com que o artesanato local seja reconhecido e a respeito dessa organização que vem dando certo já recebemos inúmeros convites para participar de outros eventos no município, isso não só da visibilidade aos nossos artesãos mas também ajuda a economia local. ” diz Cassiano Pellenz, coordenador da Feira.

A feira de artesanato de Novo Progresso reuniu em torno de mais de 40 componentes entre as duas edições anteriores, tendo artesãs que venderam tudo o que levaram. Ganha toda a população, desde os aluguéis de mesa, moto de som, lojas de aviamento, casas de tintas, tecidos, enfim, são muitas famílias que saem beneficiadas com esse evento. Fica aqui nosso convite a participação de todos. O que: III Feira de Artesanato Novo Progresso Onde: Lago Municipal ( próximo ao palco) Quando: 14 E 15 de Junho Quanto: Entrada Franca Horários sexta a partir 16h Sábado: A partir das 8horas.

