Protesto de Kaiapos marca início de audiência pública sobre funcionamento de mineradora em Novo Progresso

Indígena discursa em manifestação contra mineradora em Novo Progresso.(Foto:Ricardo Foresti para Jornal Folha do Progresso)

Um protesto organizado por indígenas marcou o início de uma audiência pública em Novo Progresso pela manhã desta quinta-feira (6). O objetivo da audiência é discutir sobre o funcionamento de uma mineradora na região.

“Os indígenas da etnia Kayapo fizeram a entrada, e depois do início se manifestaram, dizendo que não foram consultados pelo projeto Coringa, e que caso não sejam ouvidos vão acampar com os guerreiros no empreendimento”. Segundo eles aquela terra era deles e eles cederam para os municípios de Novo Progresso e Altamira.

Após a manifestação, foi pedido que uma liderança indígena sentasse à mesa, no entanto eles informaram que queriam ser ouvidos.

O Ministério Público Federal (MPF-PA) esta representado com superintendência de Itaituba.

A mesa foi composta e os trabalhos iniciado. A audiência publica foi solicitada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (www.semas.pa.gov.br.) , com finalidade de apresentar e discutir o Relatório de Impacto Ambiental seus potenciais, visando possibilitar a discussão e o debate sobre o RIMA, a fim de subsidiar a análise da SEMAS, para fins de licenciamento ambiental.

O Projeto Coringa está localizado a 70 km da cidade de Novo Progresso, no Pará, e aguardando a liberação da Licença Prêvia (LP). A expectativa é começar a lavra ainda em 2020, gerando em torno de 700 empregos diretos e indiretos para a região. Os royalties da minerado pertence ao município de Altamira.

A audiência não tem hora para terminar.

