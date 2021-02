Ditranp combate estacionamento irregular em Novo Progresso

(Fotos:Jornal Folha do Progresso) – Apontado como um dos principais vilãos para a mobilidade urbana, o estacionamento irregular figura entre as cinco infrações mais cometidas por motoristas imprudentes.

Código Nacional de Trânsito

Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro – CTB

Com o objetivo de diminuir este índice e conscientizar condutores sobre os transtornos que esta prática pode trazer à população, a Prefeitura de Novo Progresso através do DITRANP realiza, uma ação de educação especial na cidade, para chamar a atenção de motoristas que insistem em estacionar seus veículos em locais proibidos, principalmente nos canteiros central das avenidas Orival Prazeres e Dr Isaias Antunes.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê que estacionamento em local proibido, como em calçadas ou ao lado de canteiro central, é considerada infração grave, rende multa ao motorista infrator de no mínimo R$ 195,23 e pelo menos cinco pontos na habilitação, além de ter o veículo removido. Para evitar chegar a esse limite, agentes educadores e apoiadores operacionais do Ditranp (divisão de transito de Novo Progresso) estão abordando condutores e prestando orientações para chamara atenção da infração caso o motorista for pego reincidente será aplicado multa e até remoção do veículo, informou. “Esta semana faremos abordagens educativas aos motoristas e, por enquanto, as autuações estarão suspensas. Mas a partir da próxima semana iremos intensificar a fiscalização na área e os motoristas flagrados desrespeitando as orientações e que persistirem no erro de estacionar irregularmente, principalmente em cima dos canteiros, estarão sujeitos às punições previstas pela legislação”, ressaltou agente de trânsito do Ditranp ao Jornal Folha do Progresso.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

